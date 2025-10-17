Brigitte Bardot ricoverata e operata per una grave malattia | le condizioni preoccupano

Preoccupano le condizioni di salute di Brigitte Bardot, icona del cinema francese. La 91enne attrice, secondo i media locali, sarebbe ricoverata in ospedale a Tolone da diverse settimane e sarebbe stata sottoposta a “ un intervento chirurgico per una grave malattia “. Sebbene l’esatta natura della patologia non sia stata rivelata, il suo ricovero in ospedale, tenuto segreto fino ad ora, sta suscitando preoccupazione in Francia. Brigitte Bardot Kingsley-International Pictures LaPresse Only italy Picturelux LaPresse Only italy Non è la prima volta che B.B. accusa problemi di salute. Nel luglio del 2023 i soccorritori erano accorsi nella sua abitazione a causa di un malore legato al caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot ricoverata e operata per una grave malattia: le condizioni preoccupano

