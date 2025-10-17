Brigitte Bardot ricoverata e operata a Tolone | la leggenda del cinema lotta contro una grave malattia

La diva di Saint-Tropez costretta al ricovero: “Condizioni preoccupanti”. La leggenda del cinema francese e icona mondiale degli anni Sessanta, Brigitte Bardot, è ricoverata da tre settimane presso l’ ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var, nel sud della Francia. A riferirlo sono diversi quotidiani locali, tra cui Var-Matin, che parlano di un intervento chirurgico legato a una grave malattia. La notizia ha scosso fan e sostenitori di tutto il mondo. Bardot, oggi 91enne, vive da decenni nella sua celebre villa “ La Madrague ” a Saint-Tropez, dove si era ritirata a vita privata per dedicarsi completamente alla difesa degli animali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

