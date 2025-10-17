Brigitte Bardot ricoverata da 3 settimane e operata a Tolone per una grave malattia la 91enne in condizioni di salute preoccupanti

L'attrice aveva già avuto problemi respiratori nel luglio 2023, ma in quell'occasione si era ripresa senza ricovero. Le sue condizioni di salute sarebbero "preoccupanti", ma al contempo, fonti vicine alla famiglia indicano che l'icona si sta riprendendo "dolcemente" sotto stretta sorveglianza medica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brigitte Bardot ricoverata da 3 settimane e operata a Tolone per "una grave malattia", la 91enne in "condizioni di salute preoccupanti"

Leggi anche questi approfondimenti

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - X Vai su X

Brigitte Bardot: ricoverata per una “grave malattia” - L'icona leggendaria del cinema sarebbe ricoverata a causa di una grave malattia: le sue condizioni sembrerebbero preoccupanti. Lo riporta notiziemusica.it

Brigitte Bardot ricoverata in ospedale a Tolone: le condizioni dell'attrice vengono definite "preoccupanti" - Star assoluta del cinema europeo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha interpretato film che hanno segnato ... Segnala tg.la7.it

Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave ... Scrive fanpage.it