Brigitte Bardot operata d’urgenza per una grave malattia | le sue condizioni
Brigitte Bardot, icona intramontabile del cinema francese e simbolo assoluto di un’epoca, starebbe attraversando un momento di grande fragilità. Secondo quanto riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence, l’attrice, che ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre, è ricoverata da alcune settimane presso l’ ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var. Fonti vicine alla struttura hanno fatto sapere che Bardot è stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una grave malattia, le cui cause specifiche non sono state rese note per volontà della famiglia che si è stretta nel più stretto riserbo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - X Vai su X
Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave ... Come scrive fanpage.it
“Brigitte Bardot operata d’urgenza per una grave malattia”: le sue condizioni - Brigitte Bardot ricoverata in condizioni critiche da tre settimane per una grave malattia: come sta ora e quando tornerà a casa ... Lo riporta dilei.it
Brigitte Bardot: l'icona francese in ospedale da tre settimane - Sarebbe stata operata nel quadro di una situazione fragile, ma la natura esatta della malattia non è stata divulgata per rispetto della privacy ... msn.com scrive