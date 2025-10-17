Brigitte Bardot, icona intramontabile del cinema francese e simbolo assoluto di un’epoca, starebbe attraversando un momento di grande fragilità. Secondo quanto riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence, l’attrice, che ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre, è ricoverata da alcune settimane presso l’ ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var. Fonti vicine alla struttura hanno fatto sapere che Bardot è stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una grave malattia, le cui cause specifiche non sono state rese note per volontà della famiglia che si è stretta nel più stretto riserbo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Brigitte Bardot operata d’urgenza per una grave malattia”: le sue condizioni