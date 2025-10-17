Brigitte Bardot operata d’urgenza | come sta l’attrice

Tolone, 17 ottobre 2025 - Apprensione per Brigitte Bardot. L’attrice, 91 anni, avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico a causa di una grave malattia. In merito alle sue condizioni di salute vige il massimo riserbo, quello che per ora si sa è che Brigitte Bardot, una delle poche personalità al mondo ad essere riconosciuta già soltanto per le iniziali (BB, appunto), è ricoverata da circa tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse, citando diversi media regionali tra cui Nice-Matin e La Dépêche du Midi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Brigitte Bardot operata d’urgenza”: come sta l’attrice

