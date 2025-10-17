Brigitte Bardot operata a Tolone | è in condizioni preoccupanti ricoverata da tre settimane

La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - X Vai su X

Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave ... Riporta fanpage.it

Brigitte Bardot operata per una grave malattia: "Condizioni preoccupanti" - L'attrice è ricoverata da tre settimane in un ospedale privato a Tolone, nel sud della Francia ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una grave malattia. Come scrive msn.com

Brigitte Bardot operata, le condizioni dell'attrice sono preoccupanti - L'ex attrice simbolo degli anni Sessanta sarebbe stata sottoposta a un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia. Riporta tg24.sky.it