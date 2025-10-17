Brigitte Bardot operata a Tolone | come sta la diva

Momenti di apprensione per Brigitte Bardot. La 91enne icona del cinema francese sta affrontando infatti seri problemi di salute. Lo riporta la stampa transalpina, spiegando che l’attrice si trova da tre settimane nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, nel sud del Paese e non lontano dalla sua casa di Saint-Tropez. Diverse fonti del Var Matin hanno riferito che si è dovuta sottoporre a un’operazione chirurgica «nell’ambito di una grave malattia ». Sebbene si stia lentamente riprendendo, tanto che si prevede possa lasciare la struttura già nei prossimi giorni, le sue condizioni « restano preoccupanti ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brigitte Bardot operata a Tolone: come sta la diva

