Brigitte Bardot l’icona francese ricoverata da tre settimane per una malattia grave

L'attrice 91enne si trova all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia da ormai tre settimane e le sue condizioni sarebbero indicate come "preoccupanti" dai media francesi Brigitte Bardot, celebre musa del cinema francese, è ricoverata da circa tre settimane presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. L'attrice, oggi 91enne, ha subito un intervento chirurgico in un quadro clinico fragile, sebbene non sia stato reso noto quale malattia l'abbia colpita, per rispetto della privacy. Fonti vicine alla famiglia riferiscono che le sue condizioni sono "preoccupanti", ma si coltiva un moderato ottimismo per un recupero graduale che permetta il suo ritorno a casa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

