Brigitte Bardot è stata operata d’urgenza per una grave malattia Le condizioni restano preoccupanti

Il mondo del cinema è in apprensione. Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var, come riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence. La celebre attrice, 91 anni compiuti il 28 settembre scorso, sarebbe stata sottoposta a “un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia”. Sebbene l’esatta natura della patologia non sia stata rivelata, il suo ricovero in ospedale, tenuto segreto fino ad ora, sta suscitando preoccupazione in Francia. Non è la prima volta che la Bardot accusa problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brigitte Bardot è stata operata d’urgenza “per una grave malattia”. Le condizioni restano “preoccupanti”

Scopri altri approfondimenti

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - X Vai su X

Brigitte Bardot in ospedale da settimane: l’operazione e le condizioni di salute - Secondo quanto riportato dai media francesi, l'attrice è stata sottoposta a «un intervento chirurgico» per una «grave malattia», la cui natura non è stata rivelata ... Segnala iodonna.it

Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave ... Da fanpage.it

Brigitte Bardot operata e ricoverata per una grave malattia, come sta l'attrice 91enne: «Condizioni preoccupanti» - Brigitte Bardot è stata operata ed è ricoverata da tre settimane all'ospedale privato Saint- Secondo msn.com