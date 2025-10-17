Brigitte Bardot è in condizioni preoccupanti

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura per Brigitte Bardot che è ricoverata in condizioni preoccupanti a Tolone, a causa di una malattia: ieri ha subito un intervento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

brigitte bardot 232 in condizioni preoccupanti

© Ildifforme.it - Brigitte Bardot è in condizioni preoccupanti

