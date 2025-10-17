Brigitte Bardot è in condizioni preoccupanti

Paura per Brigitte Bardot che è ricoverata in condizioni preoccupanti a Tolone, a causa di una malattia: ieri ha subito un intervento.

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia"

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia"

Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave

Brigitte Bardot in ospedale da tre settimane, in condizioni 'preoccupanti' - Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all'ospedale privato Saint-

Brigitte Bardot operata per una grave malattia, condizioni «preoccupanti»: la celebre attrice è ricoverata da 3 settimane - Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all'ospedale privato Saint-