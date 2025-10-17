Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico Sta riposando a casa
Parigi, 17 ottobre 2025 - Milioni di fan possono tirare un sospiro di sollievo: Brigitte Bardot è stata dimessa ed è rientrata a casa. L'attrice francese, 91 anni, è stata ricoverata da circa tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var, dove ha subito un intervento chirurgico legato a una malattia grave, la cui natura non è stata precisata. A dare la notizia è stata la segreteria dell'attrice stessa, ripresa dall'agenzia France Presse. Secondo le fonti Bardot si è sottoposta a "un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", anche se la stampa locale parla di una situazione grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
