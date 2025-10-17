Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico | Ora si riposa a casa

Brigitte Bardot è stata dimessa dalla clinica privata Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, dove era stata ricoverata per un intervento chirurgico. L’operazione, fa sapere la sua segreteria tramite l’agenzia France Presse, si è svolta " in modo particolarmente soddisfacente ". Convalescenza nella sua abitazione. L’attrice 91enne è ora a casa, dove sta trascorrendo la convalescenza. " Si sta riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità ", si legge nel comunicato diffuso oggi. I ringraziamenti per l’affetto e le cure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

