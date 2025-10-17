Brigitte Bardot dimessa dopo l’intervento | Sto bene
(Adnkronos) – "Sto bene, rispettate la mia privacy". Brigitte Bardot è tornata a casa. L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dopo un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato trasmesso all'Afp, rassicurando sulle sue condizioni di salute. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
