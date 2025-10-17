Brigitte Bardot dimessa dopo l’intervento | Sto bene

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sto bene, rispettate la mia privacy". Brigitte Bardot è tornata a casa. L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dopo un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato trasmesso all'Afp, rassicurando sulle sue condizioni di salute. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

brigitte bardot dimessa dopoBrigitte Bardot dimessa dalla clinica dopo intervento chirurgico - Brigitte Bardot è rientata a casa, convalescente, dopo un lieve intervento chirurgico in una clinica di Tolone, nel sud della Francia: è quanto riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agen ... Lo riporta ansa.it

brigitte bardot dimessa dopoBrigitte Bardot torna a casa: «Sto bene ma rispettate la mia privacy» - L'icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall'ospedale privato Saint- Scrive corriere.it

brigitte bardot dimessa dopoFrancia: Brigitte Bardot, 91 anni, a casa dopo un'operazione - La salute della 91enne era stata oggetto di insistenti voci negli ultimi giorni ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brigitte Bardot Dimessa Dopo