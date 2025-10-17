Brigitte Bardot dimessa dall’ospedale | la situazione
« Sto bene, rispettate la mia privacy ». Con queste parole Brigitte Bardot ha voluto rassicurare i fan dopo il breve ricovero all’ ospedale privato Saint-Jean di Tolone, da cui è stata dimessa nelle ultime ore. L’ icona del cinema francese, 91 anni, è tornata nella sua storica residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, dove si sta ora riposando. In un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa all’ Afp, la diva ha ringraziato « tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute » e l’équipe medica che l’ha assistita, precisando che l’ intervento chirurgico minore « si è svolto in modo particolarmente soddisfacente ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
