Brigitte Bardot dimessa convalescenza serena a Saint?Tropez
Ore complesse, cariche di attesa e di discrezione, hanno attraversato il sud della Francia nelle ultime settimane. La notizia del ricovero di Brigitte Bardot ha scosso pubblico e addetti ai lavori, alimentando apprensione e rispetto per la sua privacy. Oggi, tra voci incrociate e chiarimenti ufficiali, il quadro si ricompone con maggiore nitidezza, lasciando spazio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Brigitte Bardot operata per una grave malattia: «Condizioni preoccupanti» - X Vai su X
Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook
Francia: Brigitte Bardot, 91 anni, a casa dopo un'operazione - La salute della 91enne era stata oggetto di insistenti voci negli ultimi giorni ... Lo riporta msn.com
Brigitte Bardot, 91 anni, torna a casa dopo breve ricovero - Icona numero uno del cinema francese, Brigitte Bardot è stata brevemente ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico, ma è tornata a casa ed è in convalescen ... Riporta quotidiano.net
Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico. “Sta riposando a casa” - Milioni di fan possono tirare un sospiro di sollievo: Brigitte Bardot è stata dimessa ed è rientrata a casa. Lo riporta msn.com