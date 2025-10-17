Breve storia d' amore | la recensione del film di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Pilar Fogliati
Due coppie alle prese con il tradimento e la complessità di mantenere una relazione dopo anni. Una commedia romantica che sfocia nel thriller e nella riflessione senza pregiudizi sui rapporti uomo-donna. La recensione di Mauro Donzelli di Breve storia d'amore opera prima di Ludovica Rampoldi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
