Breve storia d' amore | la recensione del film di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Pilar Fogliati

Comingsoon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due coppie alle prese con il tradimento e la complessità di mantenere una relazione dopo anni. Una commedia romantica che sfocia nel thriller e nella riflessione senza pregiudizi sui rapporti uomo-donna. La recensione di Mauro Donzelli di Breve storia d'amore opera prima di Ludovica Rampoldi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

breve storia d amore la recensione del film di ludovica rampoldi con valeria golino e pilar fogliati

© Comingsoon.it - Breve storia d'amore: la recensione del film di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Pilar Fogliati

Altre letture consigliate

breve storia d amoreBreve storia d'amore, guardare alle relazioni senza falsi moralismi - L'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi segna la nascita di un’autrice curiosa e coraggiosa. Riporta mymovies.it

breve storia d amoreBreve storia d’amore, di Ludovica Rampoldi - Il twist finale di Breve storia d'amore risolleva le sorti di un film altrimenti affossato dalla scarsa credibilità della coppia protagonista ... Scrive sentieriselvaggi.it

breve storia d amoreBreve storia d’amore: recensione dell’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi – #RoFF20 - La recensione di Breve storia d’amore, l'esordio alla regia della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Da cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Breve Storia D Amore