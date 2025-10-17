Breve storia d' amore il cast sfila sul red carpet della Festa del Cinema tra amore poliamore e infedeltà
Cos'è una coppia? Perché ci si tradisce? Ci si può tradire se si è innamorati? Cosa fare se si scopre di essere traditi? Sono le domande da cui è partita Ludovica Rampoldi per realizzare il suo primo film da regista “Breve storia d'amore”. Il film, presentato in anteprima alla 20esima Festa del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Protagonista del film Breve storia d'amore, Valeria Golino alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha indossato un look retrò con suggestioni estetiche anni 70 - X Vai su X
RaiPlay. . Valeria Golino e la non retorica dell'amore nel nuovo film di Ludovica Rampoldi, al suo esordio nel ruolo di regista, "Breve storia d'amore". I red carpet, le interviste e tutti i contenuti esclusivi sono su #RaiPlay qui https://bit.ly/RoFF20_RP e su Rai Mo - facebook.com Vai su Facebook
Breve storia d'amore, guardare alle relazioni senza falsi moralismi - L'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi segna la nascita di un’autrice curiosa e coraggiosa. Si legge su mymovies.it
Breve storia d’amore, di Ludovica Rampoldi - Il twist finale di Breve storia d'amore risolleva le sorti di un film altrimenti affossato dalla scarsa credibilità della coppia protagonista ... Secondo sentieriselvaggi.it
Breve storia d’amore: recensione dell’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi – #RoFF20 - La recensione di Breve storia d’amore, l'esordio alla regia della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Si legge su cinefilos.it