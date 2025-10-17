Breast Unit | in arrivo due importanti novità

Un nuovo servizio e l'ingresso di un medico specialista: due novità importanti per la Breast Unit dell'Asst Valtellina e Alto Lario, il Centro multidisciplinare specializzato nella gestione della patologia mammaria, dalla prevenzione, diagnosi e cura, con terapia medica e chirurgica, sino alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ma le Breast Unit fanno la differenza in efficacia e umanizzazione delle cure - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurata la nuova Breast Unit dell’ospedale Santo Spirito. ? @roccapresidente: «Un segnale forte dell’attenzione che vogliamo dare alla lotta contro il tumore al seno. Qui le pazienti troveranno un luogo in cui sentirsi accolte, sostenute e accompagnate - X Vai su X

Radiologia Alghero: in arrivo risonanza e mammografo - Nel reparto dell’Ospedale Civile di Alghero in arrivo nuovi macchinari: due TC, una Risonanza Magnetica ad alto campo e un nuovo mammografo. Riporta alguer.it

Tumore al seno: solo 1 paziente su 2 accede ai servizi di supporto, ma le Breast Unit fanno la differenza in efficacia e umanizzazione delle cure - Le Breast Unit non sono soltanto un modello clinico efficace, ma anche uno strumento di umanizzazione delle cure che migliora concretamente la qualità della vita. Come scrive comunicati-stampa.net

La Breast Unit di Verona celebra a Montecitorio dieci anni di attività nella lotta al tumore al seno: «Prevenzione deve estendersi alle giovani» - ssa Francesca Bellini, ha spiegato che l'incidenza della malattia entro i trent'anni è in aumento, promuovendo inoltre l'uso dell'int ... Secondo veronasera.it