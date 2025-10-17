Braccialetto elettronico ingannato | lascia il telefono a casa per non far scattare l' allarme e vedersi con l' ex marito

I Carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno arrestato un 44enne italiano, trovato in auto con la ex moglie dalla quale doveva stare lontano almeno 500 metri dopo l'emissione di un divieto di avvicinamento da parte del giudice e l'applicazione del braccialetto elettronico dopo una denuncia per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

