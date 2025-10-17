Bpm tra Agricole e Mps ma Anima resta italiana
La seconda parte del risiko bancario cova sotto alle ceneri. Lo lascia intendere l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che ieri a margine di un evento di Adep (l’associazione delle Casse privatizzate) a proposito di possibili acquisizioni e alleanze ha detto: «Siamo una banca che è sul mercato, è quotata, le opportunità sono tante, ci guardiamo intorno e tentiamo di sfruttare molto le possibili opportunità che ci sono». È circolato il nome di Banca di Asti, per la quale Castagna non nega l’interesse. Anche se i riflettori del mercato sono tutti puntati sulla possibile operazione con il Credit Agricole, primo azionista di Piazza Meda che ambisce ad arrivare alla soglia dell’Opa al 30 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Banco Bpm e Crédit Agricole Italia: il nodo distribuzione fra Anima e Amundi Per Bpm usare Anima come leva per acquisire Crédit Agricole Italia creerebbe un ponte industriale con Amundi, che dal 2027 potrebbe ‘perdere’ UniCredit. Tutti i dettagli nell’articolo - facebook.com Vai su Facebook
Banco Bpm: modello Pirelli per le nozze con Crédit Agricole Italia, Anima fuori dall'operazione. Si apre il dossier Banca di Asti - X Vai su X
Dalla riforma del Tuf assist per le nozze Bpm-Agricole - Castagna può pagare gli asset francesi con azioni della banca, facendo salire Parigi al 30%. Si legge su milanofinanza.it
Risiko, Banco Bpm e Cai: il nodo distribuzione fra Anima e Amundi - Per Bpm usare Anima come leva per acquisire Crédit Agricole Italia creerebbe un ponte industriale con Amundi, che dal 2027 potrebbe 'perdere' Unicredit. we-wealth.com scrive
Banco Bpm, Barclays valuta una fusione con CariParma o Mps e alza il target price. L’opzione Unicredit resta sul tavolo - alone Banco Bpm offre un potenziale di upside tanto che Barclays ha alzato le stime di utile e il target price, ribadendo il rating overweight sull’azione ... Lo riporta milanofinanza.it