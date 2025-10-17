La seconda parte del risiko bancario cova sotto alle ceneri. Lo lascia intendere l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che ieri a margine di un evento di Adep (l’associazione delle Casse privatizzate) a proposito di possibili acquisizioni e alleanze ha detto: «Siamo una banca che è sul mercato, è quotata, le opportunità sono tante, ci guardiamo intorno e tentiamo di sfruttare molto le possibili opportunità che ci sono». È circolato il nome di Banca di Asti, per la quale Castagna non nega l’interesse. Anche se i riflettori del mercato sono tutti puntati sulla possibile operazione con il Credit Agricole, primo azionista di Piazza Meda che ambisce ad arrivare alla soglia dell’Opa al 30 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bpm tra Agricole e Mps ma Anima resta italiana