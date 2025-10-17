Bpco terapie su misura | meno riacutizzazioni con target agli eosinofili

La gestione della Bpco sta cambiando direzione grazie a terapie mirate all’infiammazione: risultati recenti mostrano che un approccio personalizzato riduce in modo concreto le riacutizzazioni, alleggerendo ricoveri e accessi in Pronto soccorso. In questa trasformazione rientra l’impiego di mepolizumab, anticorpo monoclonale sviluppato per indirizzare l’infiammazione di tipo T2 caratterizzata dagli eosinofili. Personalizzare davvero: dal “paziente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bpco, terapie su misura: meno riacutizzazioni con target agli eosinofili

