Bovezzo Caino Nave | Torna la Sagra del Marrone della Valle del Garza

Bresciatoday.it | 17 ott 2025

Torna la Sagra del Marrone della Valle del Garza, giunta alla 27esima edizione, un evento che celebra il frutto simbolo dell'autunno e le tradizioni dei comuni di Nave, Bovezzo e Caino. La manifestazione offre un programma vario che combina enogastronomia, valorizzazione del territorio e momenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

