Botte e bottigliate in strada faida familiare finisce in tribunale

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per la prosecuzione della direttissima, dopo essere stati arrestati per rissa nel luglio scorso.I cinque, appartenenti allo stesso nucleo familiare, si sono presi a bottigliate in mezzo alla strada, a Fontivegge. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Botte al cane e piatti tirati in strada. Caos e polemiche in pieno centro - Un padrone, si tratterebbe di persona con problemi, che picchia il cane; intervengono i passanti che chiamano la polizia. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Bottigliate Strada Faida