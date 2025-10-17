Botte e bottigliate in strada faida familiare finisce in tribunale
Cinque persone sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per la prosecuzione della direttissima, dopo essere stati arrestati per rissa nel luglio scorso.I cinque, appartenenti allo stesso nucleo familiare, si sono presi a bottigliate in mezzo alla strada, a Fontivegge. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
