Bosisio Parini fuoristrada in auto | morto uomo di 49 anni
Bosisio Parini (Lecco), 17 ottobre 2025 - Un automobilista di 49 ann i, residente a Bosisio Parin, è morto, in ospedale al San Gerardo di Monza poco dopo il ricovero, incidente stradale. Incidente in via del Carreggio. L'incidente è avvenuto a Bosisio Parini questa mattina alle 8.15 in via del Carreggio. L’uomo era alla guida della sua Fiat 500 L quando, per cause ancora da stabilire, è uscito di strada. I soccorsi. L'uomo, in arresto cardiaco, è stato soccorso da sanitari dell'elisoccorso di Milano e volontari Croce Verde di Bosisio. E’ stato rianimato per quanto possibile ed elitrasportato in ospedale a Monza dove è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
