Borsa l’analisi sul calo delle banche | Pesa anche la paura in arrivo dagli States

“Il calo in Borsa delle banche europee non è solo ‘colpa’ della Manovra o di un eventuale aumento delle tasse sugli istituti. Il vero tema è che ora il mercato sta ricalibrando la fiducia sulla qualità del credito bancario in generale, dopo quello che sta emergendo negli Usa con le banche regionali”. Così Alessio Garzone, portfolio manager di Gamma capital markets, a LaPresse. Le notizie recenti raccontano infatti di due banche regionali Usa (Zions e Western Alliance) che hanno dato l’annuncio di ingenti svalutazioni legate o problematiche su alcuni grossi crediti legati a grandi debitori in difficoltà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

