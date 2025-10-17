La Pro Loco con l’associazione nazionale paracadutisti d’Italia – sezione provinciale di Siena e con il patrocinio del Comune – ha promosso per il 2025 la borsa di studio Roberto Bandini, dedicata alla memoria del tenente paracadutista colligiano, medaglia d’oro al valor militare. Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi residenti a Colle di età tra i 14 ed i 20 anni, invitando a realizzare un elaborato audiovisivo in grado di raccontare, con stile e linguaggio liberi, la figura di Roberto Bandini e gli eventi della battaglia di El Alamein (23–25 ottobre 1942), evidenziando le motivazioni che portarono alla sua decorazione e l’attualità dei valori da lui incarnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa di studio in nome di Bandini