Borini firma a sorpresa per il Salford in quarta serie inglese | è la squadra di Beckham e Neville

Dopo essere rimasto senza squadra Borini torna in Inghilterra per firmare con il Salford: potrà esordire già in questo weekend nella squadra gestita dagli ex giocatori del Manchester United. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Borini firma a sorpresa per il Salford, in quarta serie inglese: è la squadra di Beckham e Neville - Dopo essere rimasto senza squadra Borini torna in Inghilterra per firmare con il Salford: potrà esordire già in questo weekend nella squadra gestita ...

Sorpresa Fabio Borini, ha firmato col Salford City: giocherà nella squadra di Beckham e Gary Neville - L'ex attaccante di Roma e Milan torna a giocare in Inghilterra, dove era già stato apprezzato in passato. Da msn.com

Calciomercato, nuova avventura per l’ex Samp Milan e Roma Fabio Borini: ufficiale la firma con il Salford City. La nota del club - Calciomercato, l’ex attaccante di Sampdoria, Milan e Roma Fabio Borini riparte dall’Inghilterra: è ufficiale al Salford City Fabio Borini torna protagonista. Secondo calcionews24.com