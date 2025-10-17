Boots il Pentagono si scaglia contro la serie Netflix sui Marines gay | Spazzatura woke

Donald Trump starebbe 'ripristinando l'etica del guerriero' nell'esercito americano, perciò la reazione del Pentagono alla serie Netflix che racconta le difficoltà di una giovane recluta omosessuale non sarebbe ben vista. Il Pentagono si schiera contro Netflix. Secondo un portavoce del Dipartimento della Difesa americano, i vertici militari non apprezzerebbero le posizioni ideologiche di Netflix, come riporta Entertainment Weekly, espresse nella serie Boots, disponibile sullo streamer dal 9 ottobre. Interpretata dalla star di Tredici Miles Heizer e da Vera Farmiga, la serie tratta da una storia vera racconta l'esperienza di un giovane omosessuale confuso alle prese con l'ambiente militare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

