Bonus per auto elettriche | domande dal 22 ottobre come fare per ottenere gli incentivi

Bresciatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 22 ottobre alle 12 cittadini e microimprese potranno finalmente richiedere il bonus per le auto elettriche. Lo ha confermato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, spiegando che il provvedimento rientra nel Pnrr e sfrutta fondi europei per promuovere una mobilità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

