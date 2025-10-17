Bonus per auto elettriche | domande dal 22 ottobre come fare per ottenere gli incentivi
Da mercoledì 22 ottobre alle 12 cittadini e microimprese potranno finalmente richiedere il bonus per le auto elettriche. Lo ha confermato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, spiegando che il provvedimento rientra nel Pnrr e sfrutta fondi europei per promuovere una mobilità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
BONUS AUTO ELETTRICHE: Una comunicazione del MASE stabilisce la nuova data di apertura dello sportello telematico Due video tutorial per capire come ottenere il voucher da "spendere" in concessionaria. - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche, come funziona il click day del 22 ottobre - X Vai su X
Bonus auto elettriche: dal 22 ottobre si può inviare la domanda. La norma anti furbetti e i due video tutorial - Il ministero dell'Ambiente ha ufficializzato la data del nuovo click day per accedere agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, fino a 11mila euro. Secondo today.it
Bonus auto elettriche, da mercoledì 22 ottobre si può inviare la domanda. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus auto elettriche, da mercoledì 22 ottobre si può inviare la domanda. Lo riporta tg24.sky.it
Bonus auto elettriche, il via dal 22 ottobre. Come funziona in 10 domande e risposte - it: l’inserimento delle domande potrà avvenire dalle 12 di mercoledì prossimo ... Da msn.com