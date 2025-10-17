Bonus per auto elettriche | domande dal 22 ottobre come fare per ottenere gli incentivi

Da mercoledì 22 ottobre alle 12 cittadini e microimprese potranno finalmente richiedere il bonus per le auto elettriche. Lo ha confermato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, spiegando che il provvedimento rientra nel Pnrr e sfrutta fondi europei per promuovere una mobilità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it