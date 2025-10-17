Bonus per acquistare i libri di scuola? Giorgetti dice no | Abbiamo dirottato i fondi su riforma ISEE e bonus mamme

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026 con una dotazione complessiva di circa 18 miliardi di euro, definita dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti come una manovra "piccola e selettiva". L'architettura finanziaria si regge su 10 miliardi di minori spese e 8 miliardi di maggiori entrate, con interventi mirati su tagli Irpef, aiuti a famiglie e imprese, risorse per la sanità e correttivi sulle pensioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

CARTA DELLA CULTURA 2025 | FINO A €500 PER ACQUISTARE LIBRI Fino al 31 Ottobre 2025 è possibile presentare la domanda per la Carta della Cultura 2025, che attribuisce un bonus fino a 500 € da spendere per l’acquisto di libri (cartacei o digitali - facebook.com Vai su Facebook

Bonus scuola per acquistare i libri scolastici: tutto quello che c’è da sapere - Per ottenere il contributo sono necessari alcuni requisiti Isee che devono essere consultati presso il sito web o la segreteria del proprio Comune. iodonna.it scrive

Bonus scuola per famiglie: mappa agevolazioni per regione/ Gli aiuti contro caro spesa per libri e materiale - Scuola, la mappa dei bonus per le famiglie per regione: quali sono le agevolazioni e gli aiuti contro il caro spesa per libri e materiale (+16% nel 2024) Brutte notizie per le famiglie con figli che ... Da ilsussidiario.net

Come ottenere i soldi del Bonus libri 2025: guida alla Carta della cultura e al recupero degli arretrati - Dal 1° ottobre 2025 è possibile richiedere la Carta della cultura: 100 € all’anno per acquistare libri, e la possibilità di recuperare i bonus non erogati ... Riporta alfemminile.com