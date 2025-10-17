Bonus mobili 2026 | confermata la detrazione al 50%

La manovra di bilancio 2026 conferma il bonus mobili, l'importante agevolazione fiscale per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici. Questa misura, strettamente legata a interventi di ristrutturazione edilizia, prevede una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, offrendo un sostegno concreto alle famiglie che rinnovano la propria abitazione.Come funziona il bonus mobili 2026Il governo conferma la proroga del bonus mobili anche per il 2026, inserendola nella prossima manovra di bilancio. L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici nuovi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Bonus mobili 2026: confermata la detrazione al 50%

