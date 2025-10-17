Bonus mamme lavoratrici nel 2026 l'importo salirà da 480 a 720 euro | le novità della manovra

Nella manovra da 18 miliardi approvata dal governo, è previsto per il 2026 anche un aumento del bonus per le madri lavoratrici con almeno due figli e reddito sotto i 40mila euro, che passerà da 480 a 720 euro annui, ampliando così la misura già attiva nel 2025. L'aumento è inserito nel Documento programmatico di bilancio, in attesa dell’approvazione definitiva della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

