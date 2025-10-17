Bonus casa infissi caldaie tende impianti e cucina | tutte le percentuali di sconto del 2026
La nuova legge di Bilancio 2026 confermerà l’assetto dei bonus casa per quanto riguarda le ristrutturazione e i lavori di efficientamento energetico, questi ultimi agevolati dall’ecobonus. Non ci saranno, tuttavia, agevolazioni che potranno garantire una percentuale di detrazione fiscale superiore al 50 per cento. Infatti, il superbonus non verrà prorogato e lo stop potrebbe riguardare anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, quindi, quali sono le agevolazioni previste per il 2026 su casa, infissi, caldaie, tende da sole, impianti e cambio della cucina e come cambia l’aliquota di incentivo a partire dal 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
