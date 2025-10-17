Bonus casa e agevolazioni fiscali online la guida per le ristrutturazioni

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la nuova guida aggiornata al 2025 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, utile a chi effettua lavori su abitazioni o condomini. Il testo, scaricabile gratuitamente, offre un quadro completo e aggiornato delle detrazioni Irpef, in particolare la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione fino a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali. Cosa contiene la guida. Il documento è strutturato in sette capitoli dedicati a: detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio;. agevolazioni Iva;. detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus casa e agevolazioni fiscali, online la guida per le ristrutturazioni

