Bonus Auto Elettriche 2025 | domande al via dal 22 ottobre alle ore 12
Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha annunciato che da mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 12, sarà possibile presentare le richieste per accedere al bonus auto elettriche. Il provvedimento, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e finanziato con fondi europei, rappresenta un passo decisivo nella transizione verso la mobilità sostenibile e nella riduzione delle emissioni inquinanti. Per aiutare cittadini e microimprese nella compilazione delle domande, il Ministero ha pubblicato due video tutorial dettagliati che spiegano come accedere alla piattaforma e completare correttamente la richiesta.
