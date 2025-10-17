Bonny Inter il francese impressiona Chivu | è il favorito per la Roma il motivo

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Domani sera allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Inter, uno dei match più attesi della settima giornata di Serie A. Per i nerazzurri di Cristian Chivu sarà un banco di prova importante, non solo per confermare le certezze maturate in questo avvio di stagione, ma anche per misurare la condizione fisica dei suoi attaccanti. Il dubbio principale riguarda chi affiancherà Lautaro Martinez, rientrato solo ieri dagli impegni con l’Argentina. In corsa ci sono Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, quest’ultimo reduce da un’esperienza molto positiva con la Nazionale Under 21. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonny inter il francese impressiona chivu 232 il favorito per la roma il motivo

© Internews24.com - Bonny Inter, il francese impressiona Chivu: è il favorito per la Roma, il motivo

Scopri altri approfondimenti

bonny inter francese impressionaInter, Bonny devastante al debutto da titolare: solo un altro come lui negli ultimi 20 anni - Debutto da titolare con la maglia dell'Inter a dir poco perfetto per Bonny. Riporta spaziointer.it

bonny inter francese impressionaInter, Bonny da record: gol e assist nella sua prima da titolare - Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra i protagonisti della squadra di Chivu L’Inter ritrova entusiasmo e nuove certezze offensive grazie a ... calcionews24.com scrive

bonny inter francese impressionaCdS – Inter, tocca a Bonny? Deve aggiungere due cose in vista della sfida con la Roma - Il francese è in pole per una maglia da titolare all'Olimpico contro i giallorossi dopo il gol e i tre assist con la Cremonese ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonny Inter Francese Impressiona