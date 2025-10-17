Bonny Inter il francese impressiona Chivu | è il favorito per la Roma il motivo

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Domani sera allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Inter, uno dei match più attesi della settima giornata di Serie A. Per i nerazzurri di Cristian Chivu sarà un banco di prova importante, non solo per confermare le certezze maturate in questo avvio di stagione, ma anche per misurare la condizione fisica dei suoi attaccanti. Il dubbio principale riguarda chi affiancherà Lautaro Martinez, rientrato solo ieri dagli impegni con l’Argentina. In corsa ci sono Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, quest’ultimo reduce da un’esperienza molto positiva con la Nazionale Under 21. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, il francese impressiona Chivu: è il favorito per la Roma, il motivo

