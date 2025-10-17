bon jovi fuori il singolo we made it look easy feat robbie williams

I Bon Jovi tornano oggi con il nuovo singolo We Made It Look Easy in featuring con Robbie Williams. I Bon Jovi, band storica vincitrice di un Grammy Award e presente nella iconica Rock & Roll Hall of Fame, tornano oggi con il nuovo singolo We Made It Look Easy in featuring con uno dei nomi più apprezzati del panorama pop mondiale Robbie Williams, accompagnato dal lyric video. Il brano, disponibile in radio e in digitale, è la nuova traccia estratta da Forever (Legendary Edition), la versione deluxe dell’ultimo album della band, in uscita il 24 ottobre 2025 nei formati CD e LP Standard, in esclusiva sullo shop Universal nei formati LP Blu e LP con bonus track. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

