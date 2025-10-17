Bombola nella sala d' aspetto della stazione | stop ai treni e intervento forze dell' ordine
Intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a causa di una bombola abbandonata nella sala d'attesa della stazione di Cornigliano.Il ritrovamento sospetto ha fatto scattare anche lo stop ai treni tra Sampierdarena e Sestri Ponente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
