Bombe contro Sigfrido Ranucci Rsf | La sua vita ora è in pericolo Paolo Siani | Scorta mediatica non lasciamolo solo come fu per Giancarlo
La notte scorsa due ordigni sono stati fatti deflagrare nei pressi dell’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’analisi di ciò che sta accadendo oggi in Italia. Quello contro Sigfrido Ranucci è “ il più grave attacco contro un reporter italiano degli ultimi anni. Ha già ricevuto minacce in passato, ma ora la sua vita è in pericolo. La libertà di stampa in Italia è minacciata nella sua stessa esistenza ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ne è certo Pavol Szalai, direttore del Prague bureau di Reporter senza frontiere (Rsf). 🔗 Leggi su Notizie.com
Le bombe notturne che hanno fatto saltare le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono di gravità assoluta, un segnale da cogliere subito. Il contesto è assi peggiore del testo: Sigfrido Ranucci e la sua trasmissione sono oggetto delle aggressioni della peggio - facebook.com Vai su Facebook
L'intimidazione nei confronti di Sigfrido Ranucci è arrivata a minacciare anche sua figlia. Oggi sono i giornalisti, ieri erano i sanitari. Questo paese deve imparare che il disaccordo non si esprime con la violenza, le bombe e le minacce, estese ai familiari. Vivia - X Vai su X
Bombe contro Sigfrido Ranucci, Rsf: “La sua vita ora è in pericolo”. Paolo Siani: “Scorta mediatica, non lasciamolo solo come fu per Giancarlo” - Due ordigni sono stati fatti deflagrare nei pressi dell'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo notizie.com
La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa d ... Da wired.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: attentato con metodo mafioso contro il conduttore di Report - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano. Da zonedombratv.it