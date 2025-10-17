La notte scorsa due ordigni sono stati fatti deflagrare nei pressi dell’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’analisi di ciò che sta accadendo oggi in Italia. Quello contro Sigfrido Ranucci è “ il più grave attacco contro un reporter italiano degli ultimi anni. Ha già ricevuto minacce in passato, ma ora la sua vita è in pericolo. La libertà di stampa in Italia è minacciata nella sua stessa esistenza ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ne è certo Pavol Szalai, direttore del Prague bureau di Reporter senza frontiere (Rsf). 🔗 Leggi su Notizie.com

Bombe contro Sigfrido Ranucci, Rsf: "La sua vita ora è in pericolo". Paolo Siani: "Scorta mediatica, non lasciamolo solo come fu per Giancarlo"