Sigfrido Ranucci, giornalista RAI e conduttore di Report, è stato ascoltato, questo pomeriggio, per circa 2 ore a piazzale Clodio dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Villani dopo l’esplosione di un ordigno, ieri sera, che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia, entrambe parcheggiate davanti casa del cronista. Sull'attentato i pm hanno aperto un fascicolo per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bomba sull'auto di Ranucci, un testimone: "C'era un uomo incappucciato". Il giornalista sentito per due ore in Procura