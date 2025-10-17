Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci la solidarietà del Cdr di Citynews dopo il vile attentato

Il Comitato dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

