Bomba sotto casa di Ranucci | Un boato tremendo ho ricevuto una lista infinita di minacce
"Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante", sono le prime parole del giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato subìto davanti casa sua la sera del 16 ottobre a Campo Ascolano, nel Comune di Pomezia (Roma). Il conduttore di Report, programma d'inchiesta in onda su Rai3, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
