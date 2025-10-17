Bomba Sigfrido Ranucci la scoperta agghiacciante | Fatta esplodere così Lo sapevano benissimo

Un’esplosione ha scosso la quiete di Pomezia, davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Accanto alla sua auto e a quella della figlia è stato trovato un ordigno rudimentale, contenente circa un chilo di esplosivo. L’innesco, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stato attivato a distanza ma manualmente, probabilmente tramite una miccia accesa pochi istanti prima dello scoppio. Il boato ha danneggiato gravemente i veicoli e fatto temere il peggio. Gli investigatori ritengono che l’ordigno sia stato collocato tra due grandi vasi posizionati vicino al cancello dell’abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it