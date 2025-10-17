Bomba Sigfrido Ranucci la scoperta agghiacciante | Fatta esplodere così Lo sapevano benissimo
Un’esplosione ha scosso la quiete di Pomezia, davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Accanto alla sua auto e a quella della figlia è stato trovato un ordigno rudimentale, contenente circa un chilo di esplosivo. L’innesco, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stato attivato a distanza ma manualmente, probabilmente tramite una miccia accesa pochi istanti prima dello scoppio. Il boato ha danneggiato gravemente i veicoli e fatto temere il peggio. Gli investigatori ritengono che l’ordigno sia stato collocato tra due grandi vasi posizionati vicino al cancello dell’abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Una bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: attivata da una miccia. Un passante ha visto un uomo incappucciato. L'esplosione ha coinvolto le macchine del conduttore di Report e della figlia, a Pomezia. Indaga l'Antimafia. #ANSA - X Vai su X
Sappiate una cosa, voi che avete messo quella bomba: nessuno potrà mai intimidire Sigfrido Ranucci e la squadra di Report. La passione è più forte della violenza. La solidarietà di Milena Gabanelli al giornalista Rai. - facebook.com Vai su Facebook
Perchè Sigfrido Ranucci è sotto scorta dal 2009: le inchieste e le minacce rivolte alla sua famiglia - Sigfrido Ranucci vive sotto scorta 24 ore su 24 dal 2021 dopo la scoperta di un piano per ucciderlo ma era già sotto protezione dal 2009 per un’inchiesta ... fanpage.it scrive
“Inchiodato dalle telecamere”. Bomba a Ranucci, svolta nelle indagini: la scoperta shock - Tensione a Frascati, dove una via adiacente all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci è stata transennata dai carabinieri dopo il ritrovamento ... Scrive thesocialpost.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Da alfemminile.com