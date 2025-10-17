Bomba Ranucci si alza tiro attacchi
13.08 Condannando l'attentato sotto casa del giornalista di Report Ranucci, il Conglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti denuncia "l'inquietante salto di qualità degli attacchi al giornalismo di inchiesta e alla libertà di stampa". "C'è un attacco concentrico all'autonomia dei giornalisti. Il ritorno delle bombe ci riporta ad anni bui. Dopo insulti, accuse di faziosità, campagne di diffamazione, aggressioni in piazza,ora si alza il tiro: chi non china la testa viene colpito". Parte delle istituzioni "fomenta irresponsabilmente l'odio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
