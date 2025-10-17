Bomba Ranucci Meloni e Crosetto intervengono | cosa hanno detto!

Personaggi TV. Nella quiete di una mattina qualunque, il boato ha infranto il silenzio di Pomezia. Pochi secondi, un’auto sventrata, e la paura che un gesto intimidatorio possa trasformarsi in un simbolo di minaccia contro la libertà di stampa. Il destinatario dell’attacco è uno dei volti più noti del giornalismo investigativo italiano, Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report. Una bomba rudimentale, collocata proprio sotto la sua vettura, ha scatenato l’allarme. Da quel momento, il caso ha travolto non solo la cronaca, ma anche la politica nazionale. Leggi anche: Attentato a Ranucci, due macchine sventrate: “Potevano uccidere me e mia figlia” (VIDEO) Leggi anche: “Porta a Porta”, Vespa sbrocca con Lovati: “Vede qualcuno ballare?”, l’allusione non sfugge L’esplosione davanti casa: “Poteva esserci mia figlia”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bomba Ranucci, Meloni e Crosetto intervengono: cosa hanno detto!

