Bomba nell’auto di Sigfrido Ranucci la solidarietà del sindaco di Monreale Arcidiacono

Monrealelive.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, esprime la più sincera solidarietà al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, dopo avere appreso la notizia dell’esplosione che la sera del 16 ottobre ha danneggiato gravemente le automobili, sue e della figlia, poste davanti alla loro abitazione. “Sono rimasto turbato e sgomento nell’ apprendere la . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

