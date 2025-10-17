Bomba nella notte distrugge auto di Sigfrido Ranucci e della figlia Solidarietà di Ast e della Tgr Rai Toscana
ROMA – Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa notte una bomba ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido Ranucci, proprio sotto casa sua, a Campo Ascolano, Pomezia. La sua auto e quella della figlia. Due esplosioni una in fila all’altra. La casa di Ranucci che trema per il botto. “Avrebbe potuto uccid - facebook.com Vai su Facebook
Bomba d'acqua nella notte sulla costiera jonica messinese. colpiti soprattutto Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agrò. Nel tg delle 14 @TgrRai - X Vai su X
Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Si legge su msn.com
Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere" - Dalla politica parole di solidarietà e condanna ... rtl.it scrive
Bomba distrugge l'auto di Ranucci, conduttore di Report - L'annuncio dato dallo stesso giornalista sui social. Segnala rainews.it