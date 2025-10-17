Bomba nella notte distrugge auto di Sigfrido Ranucci e della figlia Solidarietà di Ast e della Tgr Rai Toscana

ROMA – Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

