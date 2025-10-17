Bomba fa esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci giornalista di Report

Roma, 17 ottobre 2025 – Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di Pomezia, alle porte di Roma. L'esplosione ha danneggiato anche l'auto della figlia di Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. ''La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento'' si legge sul profilo X di Report. Sigfrido Ranucci è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

