Bomba esplode sotto l'auto di Sigfrido Ranucci giornalista Rai e conduttore di Report | Ordigno poteva uccidere

Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa, alle porte di Roma.

Bomba sotto l’auto di Ranucci, “esplosione che avrebbe potuto uccidere” - POMEZIA (ROMA) – Esplode un ordigno piazzato sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a Pomezia, in provincia di Roma. Come scrive livesicilia.it