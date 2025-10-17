Bomba esplode sotto l'auto di Sigfrido Ranucci giornalista Rai e conduttore di Report | Ordigno poteva uccidere

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bomba esplode sotto autoBomba esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore di Report: “Ordigno poteva uccidere” - Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa, alle porte di Roma. Scrive fanpage.it

