Bomba esplode e distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci giornalista Rai e conduttore di Report | Usato almeno 1 kg di esplosivo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplose le auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa a Pomezia, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

