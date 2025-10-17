Bomba esplode e distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci giornalista Rai e conduttore di Report | Usato almeno 1 kg di esplosivo

Esplose le auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa a Pomezia, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

BOMBA DAVANTI AL BAR Ordigno esplode davanti a un bar sul Gargano, nessun ferito. Indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Bomba esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore di Report: “Ordigno poteva uccidere” - Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia, parcheggiate davanti casa, alle porte di Roma. Come scrive fanpage.it

Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Si legge su libero.it

Bomba distrugge l'auto di Ranucci, conduttore di Report - L'annuncio dato dallo stesso giornalista sui social. Segnala rainews.it